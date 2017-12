MHSC : Montpellier continue sa belle série quand même...

Dans : MHSC, Ligue 1.

Michel Der Zakarian (entraîneur de Montpellier après le nul à Angers) : « J'ai des regrets sur la 1re mi-temps où l'on a su être très solides, on a su poser des problèmes mais on a manqué de justesse dans les passes, dans les choix, dans les 30 derniers mètres. En 2e mi-temps, on a eu un gros trou pendant 20 minutes. On a eu du mal à contrôler les attaques d'Angers. Notre adversaire a aussi été plus précis et a mis plus de rythme. Depuis Dijon, on est invaincus. On a un beau ratio à l'extérieur mais il faut arriver à concrétiser à la maison pour basculer dans le bon camp. On gagne une place quand même au classement. »