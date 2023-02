MHSC : Nicollin suspendu 2 matchs, ses ultras 6 !

Dans : MHSC.

Par Mehdi Lunay

Le président de Montpellier Laurent Nicollin a écopé d'une suspension de deux matches « de banc de touche, de vestiaires d'arbitres et de toutes fonctions officielles » par la commission de discipline de la LFP. Il paye ses propos grossiers envers Stéphanie Frappart lors de Strasbourg-Montpellier dimanche après-midi. Cette sanction est toutefois mesurée, grâce à son comportement exemplaire par le passé. Ses ultras de la tribune Etang de Thau ont eu moins de réussite. Pour des banderoles jugées homophobes et des jets d'engins pyrotechniques lors de Montpellier-Nantes (15 janvier), ils verront leur tribune fermée pour les six prochains matches. Le MHSC évite toutefois le huis clos total qui était possible pour ce cas de figure.