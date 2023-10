Mamadou Sakho viré après s'être battu avec Michel Der Zakarian ‍?

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Mamadou Sakho risque un licenciement, l'ancien joueur du PSG aurait frappé Michel Der Zakarian mardi après un échange très vif entre les deux hommes.

L'humeur était électrique mardi à Montpellier, puisque L'Equipe affirme que Mamadou Sakho, visiblement très énervé, aurait bousculé et poussé au sol son entraîneur. Dans un premier temps, durant la séance, le défenseur de 33 ans s'était plaint d'un tacle très appuyé d'un de ses coéquipiers et avait quitté la session avant la fin, préférant filer vers les vestiaires. Demandant des explications à un joueur qu'il ne fait plus jouer cette saison, les deux hommes ont échangé avant que Michel Der Zakarian lâche une petite phrase en quittant le vestiaire. Selon Momahed Toubache-Ter, les propos du coach étaient : « tu es une pleureuse ».

Cela aurait été les mots de trop pour Mamadou Sakho, qui aurait alors saisi par le col l'entraîneur de 60 ans, lui arrachant sa chaîne, et l'aurait poussé au sol. Une scène choquante qui s'est déroulée devant l'ensemble des joueurs. Interrogés par le quotidien sportif, le MHSC et Mamadou Sakho ne se sont pas exprimés sur le sujet. Mais à huit mois de la fin de son contrat avec Montpellier, et compte tenu de la gravité des faits révélés ce mercredi, un licenciement pourrait être décidé sans délai si tout cela est confirmé.