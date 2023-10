Sakho viré, Montpellier invite Rothen à tout balancer

Dans : MHSC.

Par Eric Bethsy

Après une séance d’entraînement mardi, Mamadou Sakho s’en est pris physiquement à son entraîneur Michel Der Zakarian. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, le coach de Montpellier a refusé d’en parler. Et a ironiquement incité les médias à se renseigner auprès du consultant Jérôme Rothen.

La semaine a été particulièrement agitée pour Montpellier. Ce mercredi, la commission de discipline a rendu son verdict concernant le match arrêté face à Clermont. Alors que les Héraultais menaient 4-2 dans le temps additionnel, lorsqu’un spectateur a lancé un pétard près du gardien clermontois Mory Diaw, la rencontre sera rejouée à huis clos à la Mosson. Mais surtout, le MHSC écope de deux points de pénalité, dont un avec sursis.

Der Zakarian évite le sujet

Un coup dur pour Montpellier, déjà secoué mardi par l’altercation entre Mamadou Sakho et Michel Der Zakarian. Le défenseur central, apparemment furieux après une remarque de son entraîneur, l’aurait pris par le col avant de le mettre au sol avec une balayette. Un tel incident ne pouvait pas être ignoré en conférence de presse ce vendredi. Mais le coach montpelliérain n’a pas souhaité en parler. « Je me sens bien. Oui je me sens bien, ça va mieux aujourd’hui, a confié Michel Der Zakarian. Mais je ne parlerai pas de ça. »

🚨@hugoguillemet nous raconte l'altercation entre Mamadou Sakho et Michel Der Zakarian 🚨#EDS pic.twitter.com/f26goRKHPh — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) October 26, 2023

« Par contre si vous voulez des renseignements, vous appelez Jérôme Rothen et (Hugo) Guillemet, a ironisé l’entraîneur du MHSC, en référence au consultant et au journaliste à l’origine de certaines informations sur l’altercation. Ils vous diront les choses. Si j'ai été choqué que ça sorte dans la presse ? Je ne parlerai pas de ça, c’est fini. On parle de Toulouse. Il ne s’est rien passé dans le vestiaire, il y a eu un petit accrochage, c’est tout. On en rajoute beaucoup, on sort des trucs qui n’existent pas. Si je pourrais de nouveau travailler avec Mamadou Sakho ? Je ne parle pas de ça. » Rappelons que l’ex-Parisien a été mis à pied à titre conservatoire en attendant un probable licenciement.