L1 ‍: Mamadou Sakho mis à pied avant d'être licencié

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Laurent Nicollin n'a pas tergiversé après le sérieux incident intervenu mardi entre Mamadou Sakho et Michel Der Zakarian. L'ancien défenseur du PSG va être limogé.

La séance d’entraînement a été houleuse mardi à Montpellier, puisque de retour dans les vestiaires et après avoir été qualifié de « pleureuse » par son entraîneur, Mamadou Sakho a tout simplement envoyé Michel der Zakarian au sol d’une balayette. Et il a fallu l’intervention des témoins de la scène pour que cela n’aille pas plus loin. Ce mercredi, alors qu'il se présentait à l'entraînement, le défenseur a aussitôt été mis à pied par les dirigeants du MHSC et a donc été renvoyé chez lui.

Selon L’Equipe après une enquête sur les événements intervenus mardi, l’ancien joueur du PSG sera convoqué dans les délais légaux pour un entretien préalable à un licenciement. Mamadou Sakho était arrivé libre de Crystal Palace en juillet 2021, et son contrat avec Montpellier s'achève en juin 2024.