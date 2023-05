Andy Delort de retour à Montpellier, non merci

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Blessé et forfait alors que le FC Nantes tentera samedi de sauver sa place en Ligue 1, Andy Delort ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Mais la porte de Montpellier lui est fermée à triple tour.

Prêté par Nice à Nantes lors du mercato d'hiver, avec une option d'achat en cas de maintien, Andy Delort n'a pas d'autre choix que de regarder des tribunes la lutte menée par Lafont et ses coéquipiers pour sortir de la zone rouge. Pour cela, les Canaris doivent battre Angers, samedi prochain à la Beaujoire, et compter sur un faux pas de l'AJ Auxerre à l'Abbé-Deschamps contre Lens. Et l'attaquant international algérien de 31 ans est conscient qu'une partie de son futur se jouera lors de la 38e journée. Tandis que le Gym ne veut plus réellement entendre parler de Delort, qui a encore un an de contrat, des bruits avaient circulé sur un retour à Montpellier, d'où l'attaquant était parti fâché en 2021. Laurent Nicollin a dit ce qu'il pensait de tout cela.

Delort a pas mal de monde à dos

Le président du MHSC n'a pas la mémoire courte, et s'il ne repousse pas définitivement la signature d'Andy Delort, il est suffisamment clair pour que cette hypothèse soit balayée. Sachant en plus que Delort n'a pas marqué le moindre but en Ligue 1 sous le maillot de Nantes. « Entre émettre le souhait et que les choses se fassent, c’est diamétralement opposé. Mais 1, il a une option d’achat si Nantes se maintient. 2, il appartient à Nice, club dont il rêvait de porter les couleurs. Et 3, il faudra que les gens acceptent de le revoir au MHSC. Ça fait beaucoup de paramètres qui font que c’est assez éloigné de se faire », a reconnu Laurent Nicollin, qui sait que les supporters montpelliérains sont fous de rage contre Andy Delort. Comme souvent durant sa carrière, l'attaquant est parti fâché avec pas mal de monde de Montpellier, et son retour serait inadmissible pour les habitués de la Mosson.