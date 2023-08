Barcola surcoté, Montpellier dénonce un mercato injuste

Dans : MHSC.

Par Eric Bethsy

Très convoité sur le marché des transferts, Elye Wahi n’a fait l’objet que d’une seule offre concrète, et jugée insuffisante. De quoi étonner son président à Montpellier Laurent Nicollin.

Ça ne s’agite pas tant que ça autour d’Elye Wahi. Après une saison à 19 buts et 6 passes décisives en Ligue 1, l’attaquant de Montpellier a certes attiré l’attention de nombreuses formations. Mais seul Chelsea a dégainé une offre jugée insuffisante. « Pour l’instant il n’y a rien de plus », a constaté le président héraultais Laurent Nicollin, qui ne comprend pas pourquoi d’autres joueurs du championnat français possèdent des cotes supérieures.

🔵🟠 Laurent Nicollin a confirmé pour RMC Sport l'intérêt de nombreux clubs européens pour Elye Wahi, mais ne souhaite pas le voir partir à n'importe quel prix. https://t.co/6X7R0ngWOq — RMC Sport (@RMCsport) August 4, 2023

« Surpris des prix des autres, non. Tant mieux pour eux, a d’abord réagi le patron du MHSC sur RMC. Mais je suis interrogatif parce Bradley Barcola n’a fait que six mois, il a certainement un fort potentiel et est un très bon joueur. Il y a aussi le cas d’un joueur de Rennes qui n’a fait que 14 matchs et dont on parle à plus de 30 millions d’euros. Nous, il y a un joueur qui a fait trois saisons pleines, qui a plus de 30 ou 40 buts et qui a un potentiel énorme en étant attaquant... »

Si Wahi était Olympien...

Pour Laurent Nicollin, cette différence de prix vient du maillot porté par son buteur. « Après c’est vrai que l’on est que Montpellier, on n’est peut-être pas valorisé comme Rennes ou comme Lyon, a-t-il souligné. Vous ne m’enlèverez pas (de la tête) que si Elye Wahi était avant-centre de l’Olympique de Marseille ou de l’Olympique Lyonnais, il vaudrait 50 ou 60 millions d’euros. Nous, on demande un montant. S’il y a ce montant, il partira. S’il n’y a pas ce montant, il ne partira pas. »

« Je suis d’un côté surpris qu’un joueur avec tel potentiel, si jeune et avec les buts qu’il a marqués lors de la saison qu’il a faite, ne soit pas parti aussitôt. Après je peux comprendre que certains clubs, il n’y a pas encore eu trop les vases communicants au niveau des attaquants. Mais je suis quand même surpris qu’un tel joueur ne soit pas encore parti de chez nous », s’est étonné le dirigeant qui, malgré le bon de sortie accordé à Elye Wahi, ne serait pas mécontent de le garder.