MHSC : Arbitre entre l’OL et l’ASSE, Nicollin a choisi son camp

Dans : MHSC, OL, ASSE, Ligue 1.

Avec sept points de retard sur la dernière place européenne, Montpellier ne devrait pas se mêler à la lutte dans le sprint final.

Le club héraultais tentera plutôt de conserver sa cinquième place de Ligue 1, également convoitée par l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. C’est avec cet objectif en ligne de mire que les Montpelliérains iront défier l’AS Saint-Etienne vendredi soir. Et ce même si leur président Louis Nicollin a un faible pour les Verts et leur entraîneur en course pour le podium.

« J'ai vu Jean-Louis Gasset il n'y a pas longtemps. Il m'a dit qu'il lui restait cinq finales. Il lui en reste trois maintenant. Quoiqu'il arrive, il ramènera Saint-Etienne en Ligue Europa voire peut-être même en Ligue des Champions, a confié le patron du MHSC à France Bleu. Il ne faut pas oublier Ghislain Printant. Les deux Montpelliérains ont ramené Sainté au plus haut niveau. Je serai heureux de les revoir vendredi. »

« Malgré mes racines lyonnaises... »

« Je serais content si Saint-Etienne retrouve la grande coupe d'Europe. On l'a jouée il y a 4-5 ans avec Montpellier. C'était pas logique pour un petit club comme nous mais quel beau moment. Si vous m'invitez, je viendrai avec plaisir supporter l'ASSE, malgré mes racines lyonnaises. Car Saint-Etienne en Ligue des Champions ça aurait de la gueule. Et ce public le mérite », a conclu Laurent Nicollin, qui n’offrira pas pour autant la victoire à ses amis stéphanois.