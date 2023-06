Pour Montpellier, Delort ne vaut pas un centime

Dans : MHSC.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté au FC Nantes, Andy Delort se verrait bien revenir à Montpellier. L’attaquant des Canaris a directement sollicité Laurent Nicollin. Mais le président du MHSC ne fera pas le moindre effort financier pour le récupérer.

Le maintien a un prix pour le FC Nantes. En conservant in extremis sa place dans l’élite, le pensionnaire de la Beaujoire a automatiquement levé l’option d’achat du prêt d’Andy Delort. L’attaquant qui appartenait à l’OGC Nice est donc officiellement transféré chez les Canaris pour environ cinq millions d’euros. Ce n’est pas forcément une bonne affaire pour un avant-centre qui n’a pas marqué ni délivré la moindre passe décisive avec le FCN en Ligue 1.

Nicollin ne tentera rien pour Delort

En grande difficulté, Andy Delort a donc sollicité son ancien supérieur Laurent Nicollin à Montpellier. Mais le président héraultais, conscient que Nantes ne bradera pas son joueur, a encore fermé la porte à son retour. « J’ai déjà répondu à la question, c’est non, a tranché le patron du MHSC dans les colonnes du Midi Libre. Je ne mettrai pas cinq ou six millions d'euros pour le transfert de Delort. Si Nantes était descendu, il serait revenu à Nice. On aurait alors pu discuter d’un prêt ou d’autre chose. »

« Dans la mesure où il y a une option d’achat à Nantes, je n’ai aucun intérêt à dépenser des millions pour récupérer Delort. Dans ce cas, je peux prendre quelqu’un d’autre », a expliqué Laurent Nicollin, en quête du successeur de son buteur Elye Wahi, qui devrait rejoindre une équipe plus ambitieuse cet été. Rappelons que Montpellier et Andy Delort s’étaient quittés en très mauvais termes en août 2021. L’ancien Toulousain avait forcé son départ à Nice et provoqué la colère des supporters montpelliérains. Comme Laurent Nicollin, les fans n’ont sûrement pas digéré cet épisode.