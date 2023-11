Pas touche à la L1, Thierry Henry n’a aucune légitimité

Dans : MHSC.

Par Eric Bethsy

En pleine période de débat sur le niveau de la Ligue 1, Thierry Henry n’avait pas épargné le championnat français. Ses critiques sévères n’ont pas plu à l’entraîneur de Montpellier Michel Der Zakarian, qui a brutalement remis le sélectionneur des Espoirs tricolores à sa place.

Déçus du faible nombre de buts, et plus généralement du pauvre spectacle proposé cette saison, les observateurs de Ligue 1 se lâchent. Et l’on ne parle pas seulement de journalistes ou de consultants. Employé de la Fédération Française de Football, Thierry Henry n’avait pas non plus épargné le championnat français en prenant l’exemple de l’OGC Nice, deuxième avec seulement 13 réalisations en 12 journées.

« Il y a eu 12 buts (en huit matchs) ce week-end et 13 le week-end d'avant. Est-ce que cela est propre à ces deux week-ends ? Je ne sais pas, avait commenté le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs la semaine dernière. Maintenant, je remarque que Nice est deuxième en ayant marqué 13 buts. Est-ce que cela vous surprend ? C'est là, c'est devant vous. » Ce genre de critiques ont tendance à agacer les entraîneurs de Ligue 1. La preuve avec la réaction de Michel Der Zakarian qui a brutalement remis le sélectionneur des Bleuets à sa place.

Der Zakarian fait taire Thierry Henry

« Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry, a répondu le coach de Montpellier dans les colonnes du Midi Libre. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie ! C’est facile de dénigrer le championnat quand on est entraîneur de l’équipe de France Espoirs. Il a gagné deux fois 4-0 (4-0 contre la Slovénie, 9-0 contre Chypre) mais contre qui ? Il n’a battu personne. Qu’il gagne 5-0 devant l’Espagne ou l’Italie et je dirai bravo. » Si même Thierry Henry n’est pas légitime pour parler football…