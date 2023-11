Mamadou Sakho prend une grosse gifle

Dans : MHSC.

Par Alexis Rose

Terré dans le silence à propos de son clash avec Mamadou Sakho, Michel Der Zakarian a livré sa version des faits afin de fermer ce sombre chapitre du Montpellier Hérault.

La première partie de saison du MHSC n’est pas de tout repos. Deux gros événements ont récemment marqué les esprits du côté de Paillade, entre le jet de pétard ayant provoqué l’arrêt du match contre Clermont et l’affaire Mamadou Sakho. Concernant cette dernière, l’histoire est maintenant classée puisque le défenseur central a définitivement quitté Montpellier au début du mois de novembre. Il faut dire que malgré sa réintégration après sa mise à pied temporaire, l’ancien défenseur du PSG pouvait difficilement se retrouver dans le même vestiaire que son coach. Tout simplement parce que les deux hommes en étaient venus aux mains lors d’une violente altercation le 24 octobre dernier au centre d'entraînement de Gramont. Si Sakho avait donné sa version des faits lors de l’annonce de son départ, MDZ n’avait pour l’instant rien dit à ce sujet, mais l’entraîneur de 60 ans a vidé son sac.

« Je peux me regarder dans la glace, sans problème »

« Je sais ce que j’ai dit au joueur. Je sais ce qu’il a fait. Je sais où j’en suis, je sais ce que j’ai fait. Je peux me regarder dans la glace, sans problème. Je n’avais jamais vécu un problème comme celui-là, je ne m’étais jamais accroché avec un joueur comme ça. Je suis un mec qui gamberge. Quand on est coach, on se pose des questions. On s’en pose sans cesse, on s’interroge pour s’améliorer le lendemain. On ne peut pas prendre tout ça à la légère. Cela te marque forcément. Il aime bien les réseaux sociaux. C’est sa manière de vivre. Pour ma part, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je n’ai rien à dire d’autre. Je sais qui je suis, et ce que j’ai fait. Je peux me regarder dans une glace. Maintenant, c’est du passé. Il n’appartient plus au club qui a tout réglé avec lui », a expliqué, dans les colonnes de Midi Libre, Der Zakarian, qui laisse donc penser que Sakho est fautif dans cette histoire…