MHSC ‍: Après la bagarre, Sakho fait ses valises et s’explique

Impliqué dans une altercation avec l’entraîneur Michel Der Zakarian la semaine dernière, Mamadou Sakho quitte officiellement Montpellier. Le défenseur central a lui-même annoncé son départ ce jeudi dans un post sur le réseau social X.

Comme on pouvait s’y attendre, c’est fini entre Montpellier et Mamadou Sakho. Le divorce semblait inévitable depuis son altercation avec Michel Der Zakarian le 24 octobre dernier. Après une séance d’entraînement, les deux hommes en étaient venus aux mains. Plusieurs versions ont circulé sur cet incident. En tout cas, le club héraultais n’a pas officiellement sanctionné son défenseur central qui a lui-même décidé de partir en laissant un message sur le réseau social X.

« "Il faut savoir quitter la table lorsque le RESPECT n'est plus servi", a cité l’international français. Suite à l'incident qui s'est déroulé la semaine dernière au centre d'entraînement et pour lequel je décline toute responsabilité, j'ai décidé, en ce jour du 2 novembre 2023, de mettre fin à ma collaboration avec le Montpelliérain Hérault Sport Club. J'ai passé deux années dans ce club familial où j'ai pris plaisir à partager mon expérience du haut niveau avec mes coéquipiers et mes "petits frères" du centre de formation. »

Sakho remercie la direction

« Je les remercie par la même occasion pour leur soutien sans faille ainsi que le staff médical sans oublier les supporters qui ont apprécié mon passage au club. Merci également au directeur sportif Bruno Carotti pour sa loyauté à mon égard durant toute mon aventure montpelliéraine. Enfin, je tenais à remercier tout particulièrement le président, Laurent Nicollin, qui, comme son défunt père le faisait avant lui, dirige le MHSC avec les valeurs et les principes qui me sont chers. Nous nous sommes rencontrés en Hommes, nous nous quittons en Hommes. Bonne fin de saison », a conclu le défenseur central de 33 ans, désormais libre.