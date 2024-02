Officiel ‍: Maxime Esteve quitte Montpellier pour la Premier League

Arrivé en Angleterre en milieu de semaine, Maxime Esteve va bien poursuivre sa carrière en Premier League. Puisque ce jeudi soir, Montpellier a officialisé le départ de son défenseur central à Burnley. Formé au MHSC, le joueur de 21 ans est effectivement prêté jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat de près de 12 millions d’euros chez le 19e du championnat anglais.

Maxime is a Claret! 🙌



We're delighted to announce the signing of France U21 defender Maxime Estève from Ligue 1 side Montpellier on loan until the end of the season 🤝