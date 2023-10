MHSC-Clermont ‍: Un point en moins pour Montpellier et match à rejouer

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

La commission de discipline a décidé de sanctionner Montpellier après le grave incident en fin de match contre Clermont, mais la rencontre stoppée alors que le score était de 4-2 sera rejoué.

Le 8 octobre dernier, alors que l'on entamait le temps additionnel du match entre le MHSC et Clermont, et que le club héraultais menait 4-2, un spectateur jetait un pétard dans les pieds du gardien clermontois, lequel ne pouvait pas reprendre sa place. Le match était définitivement interrompu et l'affaire renvoyée devant la LFP. « Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce les décisions suivantes : Le match Montpellier Hérault SC – Clermont Foot 63 est donné à rejouer à huis clos au Stade de la Mosson. Retrait de deux points, dont un avec sursis, au classement sportif pour le Montpellier Hérault SC. Fermeture partielle de la tribune Étang de Thau pour deux matchs ferme. La sanction prend effet immédiatement », annonce ce mercredi soir la commission de discipline de la LFP