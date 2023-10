Le supporter de Montpellier trop ivre pour répondre à la police

Le match Montpellier-Clermont a été stoppé dans le temps additionnel après qu'un supporter héraultais ait jeté un énorme pétard vers le gardien clermontois. Le MHSC risque gros.

Mory Diaw se souviendra longtemps de son match à la Mosson. Après avoir encaissé 4 buts, le gardien de Clermont a vu un énorme pétard tomber à ses pieds alors que l’on entrait dans les ultimes minutes d’un match que Montpellier dominait nettement (4-2). La bonne nouvelle est que quelques heures plus tard, le portier clermontois, fortement choqué par cette explosion, a quitté le stade avec ses coéquipiers.

De son côté, Laurent Nicollin n’a pas mâché ses mots contre le supporter de Montpellier qui a commis ce délit. « C’est un sentiment de dégoût qu’une espèce de connard jette un truc depuis la tribune (…) On nous reproche de ne pas avoir d’ambition, mais c’est sûr qu’avec des connards pareils, on ne risque pas d’en avoir. Ce n’est pas faute de leur dire d’arrêter avec leurs fumigènes, leurs pétards, ils s’en branlent », a lancé le président du MHSC. Concernant le supporter en question, rapidement interpellé, grâce notamment à l’aide d’autres supporters qui l’ont identifié, la police a bien eu du mal à comprendre ses motivations.

An unfortunate ending to the Montpellier vs Clermont match 😔



The match has been abandoned after goalkeeper Mory Diaw was stunned by a firework thrown from the crowd. The Senegalese goalkeeper had to be stretched off. pic.twitter.com/LMbmSPz32q