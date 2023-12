C’est pas l’Afrique qui les paye, le dérapage qui fait réagir

Dans : MHSC.

Par Guillaume Conte

Impliqué dans quelques polémiques ces dernières semaines, Michel Der Zakarian ne compte pas se calmer et dénonce l'attitude de certains de ses joueurs, qui privilégient la future CAN à leur club.

Revenu à Montpellier pour apporter de la stabilité au club héraultais, Michel Der Zakarian connaît une saison compliquée. Les résultats ne sont pas au rendez-vous et la série négative avant de finir l’année contre Metz et l’OM met tout le monde sur les nerfs. Le technicien du MHSC a vécu une première partie de saison agitée, avec sa brouille spectaculaire avec Mamadou Sakho qui a mené ce dernier à quitter le club, mais aussi sa prise de bec avec Thierry Henry sur le côté trop défensif de la Ligue 1. Ce week-end, l’ancien coach du FC Nantes fait la Une en raison de sa sortie musclée après le match face à Lens de vendredi soir. S’il a pesté contre l’arbitrage, MDZ a envoyé un tacle appuyé à une partie de son effectif. Pour l’entraineur de Montpellier, certains de ses joueurs se surveillent un peu trop physiquement pour ne pas se blesser, à l’approche d’une Coupe d’Afrique des Nations qui concerne de nombreux éléments de son effectif, notamment en défense.

Préférer la CAN à Montpellier, logique ?

Un effectif décimé en ce moment et de nombreux joueurs africains qui sont à l’infirmerie, cela a le don d’agacer Der Zakarian, qui tient à rappeler que c’est bien le club de Montpellier qui verse les salaires à la fin du mois. « Certains pensent plus à la CAN qu’au club, sauf qu’ils sont payés par le club. Il ne sont pas payés par la CAN, ni par leur pays. Il faut penser au club d’abord », a envoyé le franco-arménien, qui a provoqué des réactions salées sur cette sortie. « N’importe quel joueur normal va préférer la CAN à Montpellier », « je pense qu’on préfère tous jouer la CAN que Montpellier », « si c’est l’Euro vous ne dites jamais ça, il faut que vous commenciez à respecter l’Afrique », ont renvoyé certains internautes agacés par cette déclaration. Celle-ci semblait toutefois plus destinée à ceux qui zappent un peu trop facilement les matchs de Ligue 1 pour éviter de se blesser, plutôt que ceux qui vont la disputer cet hiver à des dates toujours compliquées pour les clubs européens. Mais l’entraineur de Montpellier ne risque pas de se faire de nouveaux amis avec ses dérapages de plus en plus fréquents.