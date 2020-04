L1 : Laurent Nicollin donne la priorité à 2020-2021, merci Mediapro

Dans : MHSC.

Nombreux sont les présidents de Ligue 1 à donner la priorité absolue à la saison prochaine afin d'avoir la certitude de toucher le pactole de Mediapro.

L’annonce d’une fin possible du confinement le 11 mai redonne de l’espoir aux clubs de Ligue 1, même si les dirigeants ont compris que ce Championnat se terminera à huis clos. Patron de Montpellier, Laurent Nicollin ne cache pas que s’il est évidemment favorable à ce que l’actuelle saison se termine, il fait de la saison suivante sa priorité numéro 1. Car c’est en 2020-2021 que Mediapro va entrer dans la danse, et le nouveau diffuseur du football français s’est engagé à faire pleuvoir de l’or pendant les cinq prochaines saisons. Le dirigeant héraultais veut donc sécuriser cette manne, sans prendre des risques dingues à cause de l’actuelle saison.

Et Laurent Nicollin de s’expliquer. « Si on peut terminer la saison, allons-y. Certains présidents disent qu’on peut, d’autres non… Je n’ai pas envie de compromettre la saison 2020-2021 avec l’arrivée des nouveaux droits TV et le diffuseur Mediapro. Il faut faire le maximum pour terminer l’exercice en cours, mais selon moi, on ne doit pas se rater sur la mise en place du prochain exercice. Que tout démarre fin août et début septembre. On ne peut pas se pénaliser sur deux saisons. Sous couvert du respect des règles sanitaires bien sûr », a confié, au Figaro, le président de Montpellier, qui ne veut pas imposer coûte que coûte la reprise du Championnat sans avoir une vraie visibilité sur l’avenir proche et sur la réelle possibilité d'aller au bout de la saison juste pour faire plaisir à Canal+ et BeInSports.