Mercato : Wahbi Khazri, la bonne pioche de Montpellier

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Libre de tout contrat, Wahbi Khazri n'ira pas en Ligue 2 avec l'AS Saint-Etienne. L'attaquant tunisien va s'engager dans les prochains jours avec Montpellier.

Quelques jours après avoir recruté Arnaud Nordin, Laurent Nicollin va s’offrir un deuxième joueur offensif qui évoluait cette saison avec l’AS Saint-Etienne, puis sauf énorme retournement de situation Wahbi Khazri signera en début de semaine prochaine avec le club de Montpellier. Malgré l’énorme désillusion vécue du côté de Geoffroy-Guichard, l’attaquant international tunisien est tout de même le meilleur buteur des Verts lors des deux derniers championnats, et à 31 ans il a souhaité rester en Ligue 1 plutôt que de partir vers une destination plus exotique. Selon le site 90 Football, qui dévoile cette signature à venir de Khazri au MHSC, plus rien ne semble s'opposer à cette opération qui serait un beau coup pour le club héraultais.