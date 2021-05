L1 : Dall'Oglio plutôt que Battles à Montpellier ?

Dans : MHSC.

La succession de Michel der Zakarian, en fin de contrat le 30 juin prochain, bat son plein du côté de Montpellier.

Il y a quelques jours, Laurent Battles était en pole pour prendre la succession de « MDZ » dans l’Hérault. En effet, un accord était annoncé entre l’actuel entraîneur de Troyes, champion de Ligue 2, et le MHSC. Le coach de 45 ans n’est toutefois pas le seul à discuter avec Laurent Nicollin. Et pour cause, le journal L’Equipe dévoile en cette fin de semaine que Montpellier a également trouvé un accord avec Olivier Dall’Oglio, en poste cette saison au Stade Brestois.

Lamouchi, le plan C

Montpellier est allé relativement vite pour trouver des accords contractuels avec Battles et Dall’Oglio. Reste toutefois un problème de taille à régler, et cela ne dépend plus du MHSC. Les deux entraîneurs sont respectivement sous contrat avec Troyes et Brest, et ils doivent se libérer afin de pouvoir rejoindre Montpellier. En outre, le premier qui parviendra à se défaire de son engagement pourrait rejoindre la Paillade. Si les deux dossiers venaient à traîner trop longtemps, Laurent Nicollin a déjà prévu un plan C en la personne de Sabri Lamouchi. Contrairement à Battles et à Dall’Oglio, l’ex-entraîneur du Stade Rennais est libre comme l’air…