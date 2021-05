Montpellier : Battles ciblé pour oublier Der Zakarian

Dans : MHSC.

Dimanche après-midi, Michel der Zakarian a confirmé son départ de Montpellier en fin de saison.

A l’issue de la défaite du MHSC contre Saint-Etienne à La Mosson (1-2), le technicien de 58 ans a mis fin au suspense, alors que son contrat arrive à échéance au mois de juin. « D’un commun accord, on arrête notre aventure. Ça fait 4 ans que je suis là, 4 très belles années. Quand j’ai récupéré le club, ils venaient de finir 17e. On fait 4 saisons dans les dix premiers. Je suis content de mon parcours et de ce que j’ai fait » a souligné Michel der Zakarian, dont le départ affecte les cadres du vestiaire montpelliérain. Après la défaite face aux Verts dimanche après-midi, Andy Delort n’a pas masqué sa déception. « J’ai les nerfs » a notamment lâché le buteur algérien, désireux de bien finir la saison pour faire honneur au parcours de « MDZ » à Montpellier.

De son côté, Laurent Nicollin planche déjà sur la succession de Michel der Zakarian. Dimanche soir, les noms de Sabri Lamouchi et de Patrick Vieira ont filtré. Mais à en croire les informations obtenues par Foot Mercato, un autre technicien français figure dans les radars du MHSC en la personne de Laurent Battles, actuellement leader de la Ligue 2 avec Troyes. L’entraîneur de 45 ans a la cote auprès des dirigeants de Montpellier, en raison de ses résultats mais également de son style de jeu offensif et attractif. Reste maintenant à voir si l’ancien milieu de terrain de l’OM et de Toulouse se laissera convaincre, alors qu’il est en passe de faire monter son équipe de l’ESTAC en Ligue 1 au terme d’une saison aboutie en seconde division.