L1 : Bruno Genesio cible n°1 de Montpellier cet été !

Dans : MHSC.

Libre comme l’air depuis son départ du Beijing Guoan cet hiver, Bruno Genesio est la priorité de Montpellier afin de remplacer Michel der Zakarian.

En fin de contrat en juin prochain, l’actuel entraîneur du MHSC est sur la sellette. La situation sportive de Montpellier est très inquiétante tandis qu’en parallèle, sa gestion de certains cadres ne fait plus totalement l’unanimité. Vitorino Hilton est notamment au cœur des crispations selon L’Equipe, qui croit savoir que la quasi-totalité de l’effectif insiste pour jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3 tandis que le vétéran brésilien joue de son influence auprès de son entraîneur pour conserver le système très défensif en 5-3-2 qui lui permet d'évoluer à un bon niveau. Michel der Zakarian n’ose pas écarter l’ancien Marseillais, ce qui irrite au plus haut point dans le vestiaire et fragilise logiquement « MDZ ».

Le contenu des entraînements est également critiqué, une dizaine de joueurs ayant fait le choix de faire appel cette saison aux services d’un préparateur physique personnel. Des cadres tels que Delort ou Laborde estiment ne pas suffisamment travailler aux entraînements sous la houlette du préparateur physique Stéphane Paganelli. C’est dans ce contexte que Montpellier envisage très sérieusement un changement d’entraîneur à l’issue de la saison. Bruno Genesio, qui a passé quatre ans et demi sur le banc de l’Olympique Lyonnais, est la cible n°1 de Laurent Nicollin. Libre depuis son départ de la Chine, le technicien français s’est dit prêt à reprendre du service en Ligue 1 sur le plateau de Téléfoot La Chaîne il y a deux semaines. Il n’est toutefois pas la seule et unique cible du MHSC, qui a également coché les noms de Patrick Vieira, Rémi Garde, Jocelyn Gourvennec, Sabri Lamouchi et Bernard Blaquart.