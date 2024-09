Der Zakarian balayé par Sakho ‍? Cela finira au tribunal

Dans : MHSC.

Par Mehdi Lunay

Il y a près d'un an, Mamadou Sakho quittait Montpellier après une violente altercation avec son entraîneur Michel Der Zakarian. Plusieurs journalistes avaient même parlé d'une balayette de Sakho sur son coach. Une version fermement démentie par le défenseur.

En octobre 2023, Mamadou Sakho quittait Montpellier et la Ligue 1 par la petite porte. Le défenseur et le MHSC se séparaient d'un commun accord après une altercation en interne entre Sakho et l'entraîneur héraultais Michel Der Zakarian. L'Equipe et plusieurs insiders évoquaient un échange musclé entre les deux hommes. Mamadou Sakho aurait alors « balayé » son propre entraîneur devant ses coéquipiers. De quoi ternir l'image de l'ancien parisien qui évolue depuis en Géorgie. Cependant, près d'un an après les évènements, Sakho contre-attaque et dément fermement cette balayette.

Sakho va porter plainte pour diffamation

Présent sur le plateau de Canal+ Afrique ce samedi, le défenseur central a donné sa version des faits. Il a reconnu que les deux hommes s'étaient empoignés par le col mais la chute de l'entraîneur était accidentelle selon lui. « Sans geste, stoïque, sept, huit joueurs essaient de retirer mon bras, j’étais choqué de la scène, je ne maîtrisais pas, mais je ne manquais pas de respect. Quand je le lâche, les joueurs présents poussaient, ce qui a fait tomber le coach. Il a dit qu’il n’avait jamais vécu une scène comme cela. Je n’ai pas été viré par Montpellier, car un joueur est normalement tout de suite mis à pied. Je ne vais pas mettre une balayette à un coach que j’ai défendu trois mois plus tôt lors d’un match contre Nice. J’ai pris le temps, je me suis dit qu’il fallait nettoyer mon nom », a t-il expliqué.

#Jmoins1 🟢 : « Huit joueurs ont essayé d’enlever mon bras, personne n’a réussi. » Mamadou Sakho raconte sa vive empoignade avec Der Zakarian à Montpellier. 😱



Une recherche d'honneur qui passe par la contestation de l'épisode de la balayette relayée un peu partout. Sakho a annoncé porter plainte contre deux journalistes. « Ces deux personnes, je vais porter plainte contre elles pour diffamation, parce qu’elles ont propagé un message qui n’était pas la réalité. Ils ont écrit que j’avais mis une balayette à mon coach… J’ai 34 ans, 4 enfants, personne ne me manque de respect, surtout quand c’est faux. Est-ce que pour eux, l’histoire logique, c’est que l’homme noir mette une balayette à un homme blanc ? Sachant que l’histoire est complètement fausse. Je vais porter plainte pour la nouvelle génération, car le football fait vivre des familles », a t-il lâché. La lenteur de cette réaction interroge mais au moins cela lui permettra de s'expliquer à Montpellier l'esprit apaisé.