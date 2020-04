Covid-19 : Junior Sambia placé en coma artificiel

Dans : MHSC.

Les nouvelles ne sont pas bonnes concernant Junior Sambia. Le joueur de Montpellier, qui s’est plaint de problèmes respiratoires et de vomissements en début de semaine, a tout d’abord été admis en clinique à Castelnau-le-Lez avant que la situation ne se dégrade.

Intubé, il a été transféré au CHU de Montpellier en raison de symptômes de plus en plus violents, pour un traitement plus adapté. Placé en réanimation, le joueur du MHSC et a été mis sous coma artificiel et son test au Covid-19 s’est bien révélé positif, affirme RMC ce vendredi midi.