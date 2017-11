ASM : Le successeur de Mbappé avoue être à la ramasse

Dans : Monaco, Ligue 1.

Après les départs de plusieurs cadres cet été, l’AS Monaco a logiquement perdu en qualité dans son effectif.

Cela se ressent nettement dans le contenu des matchs et les résultats du champion de France, seulement quatrième de Ligue 1 après la 15e journée. Il faut dire que les piliers restés n’ont plus le même rendement, pendant que les recrues mettent du temps à s’adapter. C’est notamment le cas de Keita Baldé (22 ans), recruté pour 30 M€ et présenté comme le successeur de Kylian Mbappé. Mais l’attaquant sénégalais est le premier à le reconnaître, son début de saison est insuffisant malgré ses 3 buts en championnat.

« Je manque encore d'expérience, c'est ma première année ici en France, s’est défendu l’ancien joueur de la Lazio Rome. J'apprends, j'écoute. Monaco a placé une grande confiance en moi, avec ce gros transfert. Je veux rendre cette confiance au club. Je n'ai pas plus de pression, mais c'est normal que les gens attendent plus de moi. Je ne suis pas à 100% de ce que je peux apporter. Il est possible que je joue avec Falcao contre Angers (samedi à 20h). Il a besoin de soutien devant. Je pense que pour lui c'est un peu difficile tout seul devant. » En effet, le Colombien aurait bien besoin d'attaquants plus inspirés autour de lui.