ASM : Tielemans et Jardim s'expliquent, c'était ça ou au revoir...

Dans : Monaco, Ligue 1.

Recruté en mai 2017 par l'AS Monaco moyennant 25ME en provenance du RCS Anderlechet, Youri Tielemans n'a pas vraiment connu le succès qu'il espérait lors de sa première saison sous le maillot du club de la Principauté. Au point que le jeune milieu international belge a clairement pensé à un départ lors du récent mercato. Mais, se confiant à La Dernière Heure, Youri Tielemans avoue qu'une discussions avec Leonardo Jardim a changé totalement la donne et le Diable Rouge s'en réjouit ouvertement.

« J'ai eu une discussion avec lui à propos de ses projets et de mon rôle. Je n'aurais pas bien vécu une seconde saison comme la première. Le coach a été très clair: il voulait me garder et il allait me faire jouer de plus en plus. Et voilà : j'ai été quatre fois titulaire en quatre matches. C'était mieux pour mon évolution que je reste à Monaco », a expliqué Youri Tielemans, déterminé à prouver à l'entraîneur portugais de l'ASM qu'il ne se trompait pas en lui accordant une grosse confiance dès l'entame d'une saison qui est pour l'instant compliquée.