ASM : Jardim espère son sauveur face à Nîmes

Début de saison compliqué pour l’AS Monaco, qui se cherche clairement en championnat, et n’a pas trouvé la recette miracle en Ligue des Champions avec une défaite à domicile face à l’Atlético Madrid ce mardi (1-2).

Résultat, Leonardo Jardim ressent inévitablement une petite pression avant d’accueillir Nîmes, ce vendredi à Louis-II. Et pour cela, un retour pourrait lui faire le plus grand bien. Il s’agit d’Aleksandr Golovin, révélation de la Coupe du monde en Russie transféré cet été sur le Rocher, et qui n’a pas encore pu jouer en raison d’une grosse entorse à la cheville début août à l’entrainement. Son retour dans le groupe est espéré pour ce vendredi, avec une possible entrée en jeu pour la dernière demi-heure.

« Il s'entraîne un peu aujourd'hui déjà, mais s'il joue ce sera 15-20 minutes maximum. Il a besoin de s'entraîner, de jouer deux ou trois matches pour se mettre dans le rythme et atteindre le niveau que l'on attend de lui », a livré l’entraineur portugais, conscient que son équipe avait peut-être besoin d’un élément offensif déclencheur pour retrouver un peu d’efficacité cette saison.