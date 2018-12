ASM : Enfin une bonne nouvelle, Rony Lopes prolonge

Dans : Monaco, Ligue 1, Mercato.

Absent depuis le début du mois de septembre, à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, Rony Lopes a profité de sa période d'inactivité pour prolonger son contrat avec l'AS Monaco. Ce dimanche, le club de la Principauté a effectivement annoncé la signature du milieu offensif de 22 ans jusqu'en 2022.

« Je suis très heureux ici, à Monaco. Je veux remercier les dirigeants, le staff, mes coéquipiers et les supporters pour toute la confiance et le soutien. La saison dernière a changé beaucoup de choses pour moi. Il faut continuer sur cette voie pour aller chercher encore plus. En attendant, je travaille pour vite retrouver les terrains et pouvoir aider mes coéquipiers », a lancé, sur le site de son club, l’international portugais arrivé à Monaco en 2015. Très précieux à l'ASM la saison dernière, avec 15 buts en L1, Rony Lopes aura désormais à cœur de sortir sa formation de l'impasse dès son retour sur les terrains.