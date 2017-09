ASM : Cette excuse bidon qui ne fonctionne pas avec Jardim

Dans : Monaco, Ligue 1.

Trois jours après la défaite à domicile contre le FC Porto (0-3) en Ligue des Champions, l’AS Monaco a été tenue en échec par Montpellier (1-1) vendredi en championnat.

Visiblement, le faux pas sur la scène européenne n’était pas un accident. En effet, les champions de France ont de nouveau affiché leurs difficultés dans le jeu et l’impact physique. De quoi agacer l’entraîneur Leonardo Jardim qui pensait relancer son équipe avec quelques rotations dans le onze de départ. Du coup, lorsqu’il entend parler de la fatigue de ses hommes, le technicien portugais s’emporte.

« J'avais changé cinq joueurs pour que l'équipe reste équilibrée. Les joueurs n'étaient pas très fatigués, exceptés Falcao, Fabinho ou Sidibé. Pour les autres, je ne peux pas croire à la fatigue, a réagi Jardim. Le football, c'est beaucoup de domaines : technique, physique, tactique et psychologique. Il faut parfois montrer plus d'impact, d'agressivité et d'ambition. Toutes les grandes équipes ont ça, cette capacité à garder un résultat ou à aller le chercher. Je ne suis pas content, bien sûr. L'objectif de gagner n'a pas été rempli. » La trêve internationale permettra à Jardim de trouver le ou les vrais problèmes de son équipe.