Vente OM ‍: McCourt révolutionne Internet et brise le silence

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans une période où les rumeurs fusent au sujet d’une potentielle vente de l’OM à l’Arabie Saoudite, l’entourage de Frank McCourt a démenti les informations selon lesquelles l’homme d’affaires américain serait vendeur.

L’Olympique de Marseille vendu à l’Arabie Saoudite, c’est le serpent de mer des dernières semaines. Il faut dire que plusieurs médias dont Canal + ou encore France Bleu Provence ont rejoint les insiders habituels pour alimenter les rumeurs et faire naitre un espoir de renouveau chez les supporters du club phocéen. Au contraire de d’habitude, Frank McCourt n’a pas dégainé de communiqué officiel afin de démentir des négociations avec l’Arabie Saoudite pour une vente du club, ce qui ne veut pas dire que l’homme d’affaires américain ne surveille pas tout ce qui se dit avec beaucoup d’attention.

La Provence tacle Frank McCourt

Dans un édito publié ce mardi dans les colonnes de La Provence, le journaliste Alexandre Jacquin dévoile par ailleurs que l’entourage de Frank McCourt a démenti une vente imminente du club. Ce que doit profondément regretter le journaliste local au vu des tacles glissés à l’attention du boss de l’OM. « Hi ! How are youmy friend ? (Traduisez : Salut ! Comment ça va mon ami ?). Voilà ce que vous répondra Frank McCourt, propriétaire de l’OM depuis 2016, lorsque vous vous retrouverez face à lui. Enfin, si par hasard, vous le croisez un jour. Pour cela, inutile de sillonner les rues de la cité phocéenne, il n’y est jamais » attaque d’abord le journaliste, très taquin avec le patron de l’Olympique de Marseille, avant de poursuivre.

Vente OM : L'Arabie Saoudite et McCourt, réunions confirmées ! https://t.co/qHbItSE6mi — Foot01.com (@Foot01_com) November 13, 2023

« Qu’a fait Frank McCourt durant cette descente aux enfers ? Aux dernières nouvelles, il tente de révolutionner internet. Noble et juste cause. Même s’il a autant de chances d’y parvenir que Vitinha d’être Ballon d’Or. Vous apercevrez peut-être la silhouette de l’Américain du côté de New York, Boston ou Saint-Tropez. Si tel est le cas, n’hésitez pas à lui demander ce qu’il a pensé de la prestation lénifiante des Olympiens, battus avant-hier à Lens (1-0) » désespère Alexandre Jacquin avant de glisser le petit démenti de l’entourage de Frank McCourt au sujet d’une potentielle vente du club de manière imminente.

L'entourage de McCourt dément une vente de l'OM

« Sans doute rétorquera-t-il que le plus important, c’est d’être un "underdog" (sorte d’outsider dont lui seul connaît la réelle signification). Il vous répétera aussi qu’il n’a aucune intention de vendre le club (ce que nous a rappelé sa garde rapprochée hier). Mais alors, pourquoi le conserve-t-il, au juste, si c’est pour le laisser sombrer de la sorte ? On aimerait bien le savoir, mais le désormais septuagénaire n’a pas prévu de s’exprimer si ce n’est au sujet de son "Projet Liberty", destiné à changer le web. Ce qu’il devrait faire dans les prochaines heures à Lisbonne. Loin, très loin des attentes des amoureux de l’OM » peut-on lire dans les colonnes de La Provence. La vente de l’Olympique de Marseille, ce n’est donc pas pour demain. A moins qu’il ne soit pas nécessaire de croire l’entourage de Frank McCourt sur parole ?