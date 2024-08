Vente OM ‍: McCourt arrive et lâche 85ME pour le feu d'artifice

Dans : OM.

Par Claude Dautel

S'il passe ses vacances sur la Côte d'Azur, Frank McCourt se fait extrêmement rare à Marseille. Depuis un an, le propriétaire avait déserté le Vélodrome, mais il sera là dimanche afin de voir ce que l'on a fait de son argent.

Même si certains pensent toujours que McCourt est seulement la face visible d'un projet désormais dirigé en sous-marin par l'Arabie Saoudite, c'est bel et bien le Bostonien qui sera présent dimanche dans la loge présidentielle du Vélodrome pour assister au match OM-Reims, et pas Mohammed ben Salmane. Nonobstant les théories fumeuses, qui d'ailleurs ont tendance à se calmer ces derniers jours, le milliardaire américain a remis la main au porte-monnaie, et personne d'autre, afin de permettre à Pablo Longoria, conforté dans ses fonctions de recruter Roberto De Zerbi et d'offrir à ce dernier les joueurs qu'il souhaitait. On évoque un montant total de 85 millions d'euros investis par Frank McCourt lors de ce mercato estival 2024, alors que l'OM n'est pas qualifié pour une coupe européenne.

McCourt a mis 85ME de sa poche et personne d'autre

Cela faisait un an que McCourt n'était plus venu regarder un match de son équipe, son absence fait jaser lorsque l'Olympique de Marseille au coeur de l'automne lorsque Pablo Longoria avait été pris à partie par les Ultras. Et ce ne sont pas les 85 millions d'euros injectés ces dernières semaines qui vont valoir l'hommage des virages du Vélodrome au propriétaire américain, régulièrement ciblé par des banderoles qui l'appellent à vite vendre l'OM. Alors, même si le fameux feu d'artifice saoudien ne sera pas tiré dimanche soir lors du match OM-Reims, il ne fait aucun doute que les Mason Greenwood, Valentin Carboni, Geronimo Rulli et autres renforts marseillais vont vouloir faire plaisir aux supporters marseillais, mais également à Frank McCourt.

Ce dernier n'avait assisté qu'à un seul match au Vélodrome l'an passé, c'était déjà en août contre Reims et l'OM avait gagné 2-1. Pendant ce temps-là, aucune offre saoudienne n'a été signalée et aucun dignitaire du royaume n'a été annoncé du côté de Marseille. Si feu d'artifice il y a, c'est bien le Bostonien qui aura payé la facture, et personne ne pourra le contester. Ce n'est pas encore cet été que l'Olympique de Marseille changera de propriétaire.