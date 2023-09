Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite va faire une surprise

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Cela ne paye pas toujours, mais l'OM continue d'être très offensif sur le marché des transferts. Ce n'est pas un hasard pour Thibaud Vézirian, persuadé que l'Arabie Saoudite va arriver vite et fort à Marseille.

Après un début de saison très mitigé puisque les performances à peine correctes en Ligue 1 ont été rabaissées par l’élimination déplorable en tour préliminaire de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille espère désormais accrocher de nouveau le podium en France, et se faire respecter en Europa League. Avec Pablo Longoria, le club provençal continue d’être ambitieux sur tous les tableaux, même si beaucoup s’interrogent sur cette manne financière qui permet de recruter. Le président de l’OM s’en est expliqué, affirmant que la billetterie, la bonne gestion et les sponsors compensaient les transferts et les salaires qui sont en augmentation nette ces dernières années. Cela alors que dans le même temps, Frank McCourt demande des grosses ventes qui n’arrivent pas, et a prévenu qu’il arrêterait de mettre la main à la poche pour éponger les dettes à chaque fin d’exercice.

Pour Thibaud Vézirian, il n’y a qu’une seule explication à cette situation actuelle, c’est l’imminente vente du club à l’Arabie Saoudite. C’est sa théorie depuis désormais fort longtemps, mais le journaliste l’a confirmé sur Youtube, l’arrivée des investisseurs du Royaume du Golfe ne va plus tarder tant les signaux sont nombreux. Et le fait que la communication de l’OM n’aille pas du tout dans ce sens ne dérange pas le consultant, persuadé que tout se fera en toute discrétion et que l’Arabie Saoudite compte bien investir à Marseille pour en faire une place forte du football européen et un club qui gagne de nouveau en France.

L'Arabie Saoudite, le football français en a besoin

« Depuis l’été 2021, l’OM fait partie des 20 clubs les plus dépensiers en Europe. La balance des transferts est négative de plus de 120 millions d’euros, ce qui est hallucinant. Chaque saison, il y a une masse salariale historiquement élevée. D’où vient cet argent, on en sait rien. Cela reste un bazar incohérent et médiatique de la part du club. Mais on sait ce qui va arriver de manière inéluctable. La réalité, c’est qu’il y aura un petit effet de surprise, et comme pour Newcastle, du jour au lendemain, il faudra que ça devienne officiel, et ça tombera. Parce que ça suivra le cours des choses à l’Olympique de Marseille. Parce que ça aidera la Ligue 1 à se relever, parce que le football français en a besoin », a livré Thibaud Vézirian, qui doit tout de même bien savoir que ce n’est pas parce que le football français a besoin d’investisseurs et globalement d’argent, que les dollars vont forcément pleuvoir sur un dossier qui dure depuis des années désormais.