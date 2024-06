Vente OM ‍: Il est écoeuré par « ‍ce sketch insupportable ‍»

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que Roberto de Zerbi est arrivé ce mercredi à Marseille, des nombreuses questions se posent sur le mercato version 2024 de l'OM. Et si l'Arabie Saoudite était derrière cela ? C'est la question que se pose un journaliste.

Les supporters de l'Olympique de Marseille peuvent exulter, car c'est peu après 11h que Roberto de Zerbi est arrivé en Provence afin de découvrir les installations de son futur club, même si l'entraîneur italien doit encore signer son nouveau contrat. Il sera ensuite temps de passer au mercato, l'ancien manager de Brighton ayant forcément son mot à dire concernant les renforts. Mais pour l'instant, ce sont surtout des départs dont on parle du côté de l'OM, Pablo Longoria ayant trouvé des points de chute pour plusieurs joueurs. Et c'est justement cela qui interpelle les suiveurs du club phocéen, car Pablo Longoria n'a jamais été réputé pour être un bon vendeur. Ne cherchez pas trop longtemps, Thibaud Vézirian a des explications, même si le journaliste commence à en avoir sérieusement assez de tout cela, estimant qu'il fallait désormais que Frank McCourt et Pablo Longoria disent la vérité sur leurs intentions.

L'OM doit en finir avec ce sketch

Sur sa chaîne, TV a étalé la totalité de ses doutes au sujet de l'Olympique de Marseille et réclamé que rapidement l'annonce de la vente du club aux investisseurs saoudiens soit officialisée afin que la réalité éclate au grand jour et que la page McCourt soit tournée. « D’habitude, ce sont les journalistes qui annoncent les accords de principe avant les officialisations par les clubs. Mais cet accord de principe de l’OM il existe déjà depuis dix jours, puisqu’on nous a dit qu’il travaillait sur le mercato etc. Je ne comprends pas cette communication. Faut-il calmer les supporters ? Faut-il rassurer les investisseurs potentiels, les diffuseurs et que Labrune leur a dit : « allez, il faut annoncer un coach, car le PSG n’a plus de star, aidez-moi à vendre la Ligue 1 » ? Qu’on m’explique pourquoi l’OM communique. Il y a aussi deux ou trois hold-up marseillais que je ne m’explique pas. L’OM réussit en six mois à vendre Lodi en Arabie Saoudite pour 20ME pour un joueur finito, Everton club en difficulté qui se paie Ndiaye, le Genoa qui achète Vitinha. Je me pose la question de comment c’est possible que l’OM arrive à vendre autant de joueur aussi vite ? Y a-t-il des impératifs au rachat qu’on connaît tous ? Il y a un truc qui ne va pas par rapport aux années précédentes. On parle désormais de 30ME pour Mbemba en Arabie Saoudite, de Veretout au Qatar, je n’ai aucune explication puisque Frank McCourt a remis 70ME au pot pour partir tranquille ? (…) De Zerbi, un entraîneur au pédigré énorme, arrive alors qu’il n’a rien à faire sur le banc de l’OM, club qui ne joue pas l’Europe, perd 50 à 70ME par an depuis 8 ans, qui n’a pas de directeur général, de directeur de la stratégie, de directeur financier, alors tant mieux. Qu’on m’explique comment ça se passe en dehors d’une officialisation annoncée par beaucoup, des politiciens, du monde des affaires, de salariés du club, de gens de la mairie, des gens très haut placés à l’étranger. On attend tous une fin rapide à ce sketch, qui est devenu insupportable », réclame Thibaud Vézirian, qui ne lâche rien sur ce dossier malgré les années qui passent.