Trois diamants bruts de l'OM affolent le mercato

A l’heure où l’effectif de l’OM est décimé par les départs à la CAN, Gennaro Gattuso devrait s’appuyer sur les jeunes prometteurs qui garnissent l’effectif U19. Parmi eux, trois pépites sortent du l’eau.

Azzedine Ounahi, Amine Harit, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Chancel Mbemba… En ce mois de janvier 2024, l’effectif à la disposition de Gennaro Gattuso est lourdement diminué en raison de la CAN 2024. Pour combler tous ces départs ponctuels, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a fait appel aux jeunes les plus prometteurs de l’équipe U19 à l’entraînement. La Provence consacre justement un long papier aux trois diamants bruts de l’OM : Enzo Sternal, Darryl Bakola et Gaël Lafont. Les trois joueurs sortent du lot et s’imposent à ce jour comme les trois éléments les plus prometteurs de l’Olympique de Marseille chez les jeunes.

Comme c’est souvent le cas avec ce genre de joueurs très précoces, le mercato est déjà au cœur de tous les débats. C’est par exemple le cas pour Darryl Bakola, qui marche sur le championnat U19 à seulement 16 ans et deux mois. Milieu de terrain de formation, il dépanne en pointe et il cartonne. Sous contrat aspirant jusqu’en juin 2025, il attire déjà « les écuries européennes les plus prestigieuses » selon le journal provençal. C’est également le cas du milieu offensif Enzo Sternal, auteur de 7 buts avec l’Equipe de France U19 et qui a été le leader de l’équipe U17 de l’OM championne de France la saison dernière.

Gaël Lafont, un dossier périlleux pour l'OM

A la différence de Bakola et de Lafont, Sternal a déjà un contrat pro qui court jusqu’en 2025. L’idée pour l’OM est maintenant de le sécuriser à plus long terme et de le lancer dans le grand bain avec les professionnels. Le joueur le plus prometteur et le plus convaincant à ce jour est toutefois Gaël lafont, capitaine des U17 champions de France de l’OM et qui a déjà joué des matchs de Youth League avec l’OM la saison dernière. Titulaire en National 3 avec la réserve de l’OM, il s’impose comme un patron malgré son jeune âge. Son cas est néanmoins périlleux pour l’OM car son contrat prend fin le 30 juin prochain et sa prolongation a été érigée au rang de priorité pour le board olympien et notamment pour le patron de la formation Marco Otero. Souvent critiqué pour son incapacité à sortir des pépites de son centre de formation, Marseille pense cette fois tenir trois diamants bruts. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont maintenant la pression : il va falloir savoir les retenir et les développer à l’OM.