Rongier déclenche une guerre interne à l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a subi une énorme désillusion face à Annecy mercredi soir en quarts de finale de la Coupe de France. Une élimination qui laisse des traces en interne.

Alors que l'OM avançait sur un rythme impressionnant depuis le début de l'année 2023, tout semble s'écrouler depuis la défaite face au PSG dans le Classique. Les hommes d'Igor Tudor ont en effet été sortis de la Coupe de France à domicile face à la modeste équipe d'Annecy lors de la séance des tirs au but. Une défaite qui passe très mal à Marseille, alors que l'OM avait une belle chance de titre en fin de saison. Capitaine face aux Annéciens, Valentin Rongier passe actuellement sous le feu des critiques. D'abord pour son niveau de jeu mais ensuite pour certaines de ses déclarations, après avoir parlé de loterie au sujet des tirs au but. Et ces dernières heures, RMC nous apprend que l'ancien Nantais a crispé en interne pour une décision prise avant la séance des tirs au but.

Rongier, la direction lui en veut

Valentin Rongier : « C’est une grosse grosse faute professionnelle, tout en respectant cette équipe d’Annecy. Mais ce soir, on les a trop respecté… »



🎥 @beinsports_FR pic.twitter.com/47sV3RM1Le — Actu Foot (@ActuFoot_) March 1, 2023

Le média indique en effet que Rongier a particulièrement crispé sa direction pour avoir pris la décision de laisser les Haut-Savoyards tirer en premier lors de la séance alors qu'il avait remporté le pile ou face. RMC précise que le sentiment est partagé par Igor Tudor, qui aurait donc préféré que l'OM prenne les choses en main directement même si le premier joueur d'Annecy aura au final raté sa tentative. A quelques heures d'un déplacement périlleux à Rennes en Ligue 1, la colère et un sentiment de gâchis dominent au sein de la direction phocéenne. L'OM va devoir très vite réagir, sous peine de perdre énormément en juste une semaine. Car c'est bien le podium qu'il va falloir défendre jusqu'au bout de la saison. Un podium très important pour les finances marseillaises et la suite du projet de Pablo Longoria.