Riolo calme l'OM, Gattuso n’a encore rien fait

Par Eric Bethsy

Grâce au succès convaincant face au Havre (3-0) dimanche dernier, Gennaro Gattuso a lancé son aventure à l’Olympique de Marseille. Mais tout reste à faire pour l’entraîneur italien qui devra notamment amener de la constance.

Gennaro Gattuso peut passer la trêve sereinement. Après la victoire avec la manière face au Havre, sa première sur le banc de l’Olympique de Marseille, le successeur de Marcelino s’est offert un contexte positif pour travailler. Son équipe a déjà montré de bien meilleures intentions plus en adéquation avec les attentes des supporters. De quoi envisager une belle saison pour les Marseillais ? Certes séduit dimanche dernier, Daniel Riolo préfère attendre confirmation, notamment de la part de certaines individualités.

Le travail 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 pour coach Gattuso et ses joueurs pendant la trêve 🚧 pic.twitter.com/VWD6COfrvi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 12, 2023

« Ce n’est que le début, les joueurs doivent se réveiller, a commenté le journaliste de RMC. Et si Aubameyang retrouve de la confiance, tant mieux pour l’OM. Son but était somptueux, tout comme l’action dans son ensemble avec Harit. Le Marocain semble être le créateur sur lequel Gattuso va s’appuyer. Il doit maintenir ce niveau de performance, car il a souvent des creux dans une saison et se blesse souvent. » De son côté, le coach italien sera attendu au tournant sur des choix importants.

« Le Havre, c’est bien mais… »

« Gattuso a modifié le fameux 4-4-2 de Marcelino, comme on pouvait s’y attendre. Cela ressemble à un 4-2-3-1, a constaté Daniel Riolo. Il va falloir peaufiner ce schéma de jeu. Ounahi jouera-t-il quand Veretout reviendra ? Kondogbia va-t-il réussir à retrouver une place ? Sur quels titulaires l’entraîneur va-t-il s’appuyer ? On a l’impression que le mur est contourné, que nous découvrons ce que Gattuso va pouvoir mettre en place. Il va falloir un genre de match référence. Une victoire contre le Havre, c’est bien, mais c’est face à une équipe bien plus faible. » Attendu à Nice après la trêve, l’OM aura affaire à un adversaire plus coriace.