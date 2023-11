Recalé par l’OM, Delort se moque de Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un attaquant à l’été 2022, l’Olympique de Marseille avait envisagé la signature de l’ancien Niçois Andy Delort. Le président Pablo Longoria avait finalement privilégié une autre piste, celle menant au Colombien Luis Suarez, pour un résultat décevant. D’où les moqueries du Franco-Algérien.

A l’Olympique de Marseille, la quête d’un attaquant fiable revient de manière systématique. Le président Pablo Longoria peine à recruter ce buteur capable de mettre tout le monde d’accord au Vélodrome. A l’été 2022 par exemple, le dirigeant marseillais s’était bien planté. L’Espagnol avait d’abord envisagé la signature d'un certain Andy Delort, sous contrat avec l’OGC Nice à ce moment de sa carrière. Mais une autre piste avait été privilégiée selon la version racontée par l’international algérien.

Le choix de Longoria fait marrer Delort

« Pourquoi je ne suis pas allé à l’OM ? Ils ont pris Suarez à ma place (rires), s’est moqué l’attaquant d’Umm Salal (Qatar) sur les ondes RMC. Si je demandais trop d’argent ? Non, au contraire, mais on m’a dit lorsque je devais signer à l’OM que j’étais trop vieux. Si je vais à l’OM si on m’appelle demain ? Non, c’est trop tard. Ils n’ont pas voulu m’acheter à 29 ans en pleine bourre parce que j’étais trop vieux. » Rancunier et chambreur, Andy Delort constate que l’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé l’attaquant tant attendu.

Vitinha c’est pas possible, plat du pied. Un plat du pied, 32 millions d’euros. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) November 9, 2023

Une chose est sûre, c’est que Luis Suarez n’en avait pas les capacités. Le Colombien recruté pour 10 millions d’euros avait rapidement déçu, à tel point que la direction olympienne l’avait prêté puis transféré à Almeria quelques mois plus tard. Le pensionnaire du Vélodrome avait ensuite misé 38 millions d’euros sur le Portugais Vitinha l’hiver dernier, avant d’attirer Pierre-Emerick Aubameyang, libéré par Chelsea cet été. Là encore, les choix de Pablo Longoria sont contestables et le président marseillais n’est pas épargné par les critiques.