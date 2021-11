PSG : Zidane le traitre ? Impossible !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

La perspective de voir Zinedine Zidane prendre les rênes du PSG reste réelle et réaliste. Une concrétisation qui ferait mal à Marseille, ville ennemie et cité de Zizou. Une chose impensable pour l’ancienne joueuse de tennis et fan de l’OM, Marion Bartoli.

Zizou au PSG, plus qu’un fantasme, une réelle possibilité. Si les supporters du PSG peuvent s’interroger sur ce recrutement, certains en rêver ou d’autres être plus mesurés, à Marseille pas de doute possible. Dans la ville où le cœur bat au rythme de l’OM et aux vibrations du Vélodrome, voir l’enfant du pays dans les rangs ennemis provoquerait un déchirement voire une colère. Comment Zidane, enfant de la Castellane qui a connu ses premières sensations footballistiques au Vélodrome pourrait devenir le visage du PSG ? Impossible. C’est en tout cas le sentiment de Marion Bartoli, l’ancienne joueuse de tennis et lauréate de Wimbledon en 2013, qui chérit l’OM depuis des années.

Zidane au PSG, une trahison pour Marseille

🗣💬 "Zinedine a grandi à Marseille, c'est un enfant de Marseille. Il a cette ville au plus profond de son coeur. Ce serait une trahison totale."@bartoli_marion ne croit pas à une venue de Zidane comme coach au PSG en raison de attachement viscéral à la ville de Marseille. pic.twitter.com/0xlADByN38 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) November 27, 2021

Pour elle, voir Zidane au PSG est impensable comme elle l’a développé sur RMC dans les Grandes Gueules du Sport, émission à laquelle elle participe régulièrement. « Le problème, c'est que Zinédine est un enfant de Marseille. Il a grandi à Marseille, ses parents sont encore à Marseille. Forcément, cette ville est complètement reliée à lui. Ce serait un sentiment de trahison totale. Marseille, c'est sa ville de cœur. Il en a toujours parlé, il l'a toujours dit. À chaque fois que je le vois, il me parle de Marseille. C'est vraiment sa ville, là où il a ses racines. Il vient de La Castellane, un quartier assez défavorisé de Marseille. Il a vraiment cette ville au plus profond de son cœur. », a confié Marion Bartoli. Un sentiment partagé par d’autres marseillais qui espèrent sans doute que Zidane privilégiera comme prévu l’Équipe de France comme point de chute dans le futur.

Cependant, l'argument a été mis à mal par un simple fait, Zinedine Zidane a accepté une mission d'ambassadeur du Mondial 2022 au Qatar, et Zizou s'est rapproché de Doha et donc du PSG. De plus, Alain Migliaccio, l'agent historique de l'ancien entraîneur du Real Madrid est considéré comme un allié de Paris dans ce dossier, tandis que nombreux sont ceux qui font remarquer que désormais Paris et Marseille ne sont plus vraiment des concurrents et que la trahison ne serait que relative. Suite au prochain épisode.