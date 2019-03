PSG-OM : Un supporter de Marseille craque, 10.000 euros de dégâts !

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Afin de contenter les supporters de l'Olympique de Marseille, qui étaient interdits au Parc des Princes pour le match PSG-OM, plusieurs cinémas diffusaient le Clasico de dimanche soir. Et si généralement tout s'est bien passé, sauf le résultat final, un fan de l'Olympique de Marseille a lui totalement craqué et va payer très cher son geste de furie. Installé dans un confortable fauteuil d'un cinéma d'Alès, ce supporter phocéen a vivement réagi au scénario de ce PSG-OM et a lancé sa canette dans l'écran XXL de la salle, qu'il a gravement endommagé.

Appelés par les responsables de la salle, les policiers ont interpellé ce supporter très mécontent. Et le Midi Libre précise qu'après un placement à garde à vue, durant laquelle il a plaidé coupable, ce fan de l'Olympique de Marseille a reçu une convocation pour un passage devant le juge en octobre avec une reconnaissance préalable de culpabilité. Pour les petits malins, l'auteur de ce craquage d'écran n'est pas Mohamed Henni, le spécialiste marseillais dans le genre.