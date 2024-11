PSG-OM c'est fini, Dugarry fait une croix sur le Classique

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Malgré l’attente avant leur dernière confrontation, l’Olympique de Marseille n’a pas su rivaliser avec le Paris Saint-Germain (0-3). Pour Christophe Dugarry, ce Classique montre bien l’écart insurmontable entre les deux équipes.

Attendu à Lens samedi, puis face à l’AS Monaco le week-end prochain, l’Olympique de Marseille se prépare à affronter des équipes de son championnat. Le club phocéen joue bien le podium, et non le titre en Ligue 1. La perspective d’assister à une lutte avec le Paris Saint-Germain a duré quelques semaines, jusqu’au Classique survolé par les Parisiens au Vélodrome. Cette rencontre, en plus d’autres contre-performances olympiennes, a marqué Christophe Dugarry, persuadé que la rivalité n’existe plus.

« Tu ne seras jamais le rival du Paris Saint-Germain, a tranché l’ancien Marseillais sur RMC. Le propriétaire du PSG, c'est un des pays les plus riches du monde. Qu'est-ce que tu veux rivaliser ? C'est très bien, moi je suis content que le football trouve de la patience et soit moins foufou. Pourquoi pas ? Mais même le Paris Saint-Germain est en train de nous expliquer qu'avec un budget de 800 millions d'euros, ils vont être patients. Donc c'est encore plus le cas pour les autres équipes. C'est le discours commun, c'est le discours de tout le monde, tout le monde veut du temps. C'est le football qui est comme ça. Le temps te permet de travailler ta technique, ta tactique, il te permet de travailler l'assimilation de tes joueurs. »

Dugarry cible des Marseillais

« Par contre, quand tu n'as pas de temps, il y a une chose qui est essentielle, et ça ce n'est pas une question de temps, c'est l'investissement que tu mets sur le terrain sur un, deux ou trois matchs. Moi, si on enlève le match du Paris Saint-Germain, je trouve que Marseille, même s'ils demandent du temps, il y a des joueurs qui ne donnent pas suffisamment. Transpirer, courir, faire des efforts, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de mentalité. Et ça, c'est largement insuffisant. Mais arrêtons de dire que Marseille rivalisera avec Paris, ça n'arrivera jamais », a lâché le consultant.