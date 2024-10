Pour sauver Montpellier, Gasset pioche sur le banc de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jean-Louis Gasset a été nommé coach de Montpellier à la place de Michel Der Zakarian et l'ex-entraîneur de l’OM aimerait piocher dans son ancien club pour renforcer sa défense. Chancel Mbemba l’intéresse, mais pas seulement.

Lanterne rouge de Ligue 1, Montpellier est dans une crise profonde après huit matchs de championnat et Laurent Nicollin a fait le choix de se séparer de Michel Der Zakarian après l’humiliation subie face à l’Olympique de Marseille dimanche soir. Jean-Louis Gasset a été appelé en renfort et le technicien de 70 ans a accepté de sortir de sa retraite pour venir en aide à son club de coeur. Il va néanmoins exiger des renforts lors du mercato hivernal pour renverser la situation et selon L’Equipe, le nouveau coach de Montpellier a déjà de belles idées pour renforcer le club de la Paillade et notamment le secteur défensif.

Gasset s'intéresse à Mbemba et Meïté

Le quotidien national croit savoir que Jean-Louis Gasset aimerait profiter de ses excellentes relations avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia afin de piocher à Marseille en janvier prochain. L’homme à la casquette rêve de Chancel Mbemba, écarté en Provence depuis le début de la saison et en conflit avec le club phocéen depuis son séjour dans le loft. Financièrement, on voit assez mal comment le MHSC pourrait s’offrir le défenseur congolais de 31 ans, mais la piste existe et il est maintenant question de la creuser pour voir si tout cela peut aller au bout.

Marseille ne fera aucun cadeau à Mbemba, mais si un club est prêt à le recruter et à assumer son salaire en totalité, alors un départ en janvier semble possible. Un autre défenseur marseillais suscite l'intérêt de Jean-Louis Gasset en la personne de Bamo Meïté. Au contraire de Mbemba, l’ancien Lorientais n’a pas été écarté à Marseille, mais son temps de jeu est très réduit, presque inexistant. Dans le cas du Congolais comme dans celui de l’Ivoirien, un prêt pourrait faire le bonheur de Montpellier. La question est maintenant de savoir si l’OM sera ouvert au départ de l’un de ses défenseurs et si oui, dans quelles conditions. Jean-Louis Gasset, tout juste nommé au MHSC, a en tout cas de belles idées pour renforcer une équipe dont la défense est à la dérive totale.