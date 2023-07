Pogba et Mané à l’OM, le peuple l’exige

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM cherche des recrues pour la saison à venir, et il ne faut pas que des trouvailles. Les supporters rêvent de stars comme Paul Pogba ou Sadio Mané, et ils font passer le message à Pablo Longoria.

Avec une seule recrue, l’Olympique de Marseille ne vend pas forcément du rêve à quelques semaines de jouer pratiquement sa saison avec les tours préliminaires de la Ligue des Champions. L’heure est venue d’accélérer pour le club provençal, qui devait déjà annoncer de nouveaux joueurs cette semaine, mais cela ne semble pas parti pour être le cas. Pourtant, Pablo Longoria n’est pas du genre à chômer pendant cette période cruciale, le dirigeant espagnol aimant explorer de nombreuses pistes pour dénicher des joueurs capables de faire progresser l’OM.

Et si besoin, le président marseillais peut compter sur les supporters du club phocéen pour lui indiquer les affaires à faire. Même si Pablo Longoria a bien évidemment son propre réseau, il sent bien que l’impatience monte d’un cran chaque semaine alors que les recrues se font attendre. D’autant que le départ d’Alexis Sanchez semble désormais inévitable. Une star s’en va, et il faut trouver un grand nom pour apporter de l’expérience et envoyer du rêve.

Pogba, un pari à 10 ME pour les Bleus ?

Deux joueurs ont cette capacité à transcender les foules avec leur nom, et il y a à leur sujet un véritable forcing qui s’installe sur les réseaux sociaux. Les réponses aux messages de l’OM sur son compte officiel le laissent clairement transparaître, les supporters rêvent de voir Pablo Longoria réaliser un gros coup en recrutant Paul Pogba ou Sadio Mané. Le premier est poussé vers la sortie par la Juventus Turin, mais refuse pour le moment de rejoindre l’Arabie Saoudite de peur de perdre sa place en équipe de France. Quand on connait l’amour de Didier Deschamps pour l’OM et sa capacité à sélectionner les meilleurs joueurs du club provençal, cela peut être un argument. En tout cas, voir La Pioche être disponible pour 10 ME, soit le montant réclamé par la Juventus, donne des idées aux fans olympiens qui supplient leur président de se pencher sur ce cas pour renforcer le milieu de terrain de l’OM.

La situation est similaire en ce qui concerne Sadio Mané, que le Bayern Munich a envie de revendre simplement un an après son arrivée. L’ailier sénégalais n’a pas donné satisfaction, malgré un salaire XXL, et Thomas Tuchel ne compte pas forcément sur lui pour la saison à venir. Un hashtag #ManéOM a même été lancé ces derniers jours dans le but d’interpeller Pablo Longoria et l’ancien de Liverpool également : « S'il baisse un peu son salaire le transfert sera possible, il faut que ce hashtag arrive jusqu'à ses oreilles pour qu'il sache à quel point on rêve de son arrivée ». Le forcing est en tout cas à la hauteur de la passion des supporters de l’OM pour leur club, même si cela reste des pistes très onéreuses pour les finances marseillaises.