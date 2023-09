Ounahi boycotté par l'OM, Marcelino se fait incendier

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, l'OM n'a pu faire mieux que match nul (0-0) face à Toulouse au Stade Vélodrome. Pas de quoi rassurer avant un déplacement périlleux à Amsterdam.

Décidément, l'OM n'arrive pas à se lancer en ce début de saison. Les Phocéens avaient pourtant une très belle opportunité de rejoindre Monaco en tête de la Ligue 1 ce dimanche lors de la réception de Toulouse au Stade Vélodrome. Mais comme souvent depuis l'arrivée de Marcelino, les Marseillais n'auront pas mis les ingrédients suffisants pour mettre à mal l'équipe adverse. Alors qu'un déplacement important à Amsterdam arrive jeudi prochain en Ligue Europa, c'est l'inquiétude qui prédomine à Marseille. Surtout que le traitement réservé à certains joueurs n'est pas du tout compris. C'est le cas pour Azzedine Ounahi, qui n'est pas rentré face à Toulouse. De quoi fortement agacer.

Ounahi et l'OM, c'est quoi le problème ?

Le traitement d'Ounahi cette saison, c'est terrible.



Si ce ne sont pas des considérations sportives, c'est n'importe quoi !



Et si ça l'est, c'est également n'importe quoi !



🆚 Reims : 83 min | 1 but

🆚 Metz : 0 min

🆚 Brest : 0 min

🆚 Nantes : 0 min

🆚 Toulouse : 0 min — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) September 17, 2023

Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été les messages agressifs à l'encontre de Marcelino, alors que le Marocain régale en sélection mais ne trouve pas sa place à l'OM. Via X, on pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet : « - 0 minute pour Ounahi sur les 4 derniers matchs - Nouvelle bouillie de football face à une équipe de bas de tableau - Met tous ses joueurs créatifs sur le banc (Ounahi, Harit, Ndiaye) - Fait des gestuelles de golmon sur le banc que personne ne comprend » ; « Ounahi doit rager. S'il avait tenu 6 mois à Angers, il aurait surement signé au PSG. Mal conseillé, il se retrouve dans une prison phocéene. Comme quoi il est important d'être bien entouré. » ; « On va dire que Correa c’est un champion de l’entraînement à la Commanderie pour que lui ait deux titularisations de suite et qu’Ounahi doit être horrible pour disparaître de la circulation » ; « Ounahi n’a plus le droit d’être un joueur de l’Olympique de Marseille. Encore une belle gestion d’un des rares actifs du club. C’est super » ou encore « Le traitement d'Ounahi cette saison, c'est terrible. Si ce ne sont pas des considérations sportives, c'est n'importe quoi ! Et si ça l'est, c'est également n'importe quoi ! ». Reste à savoir si Marcelino s'expliquera concernant le traitement infligé à Ounahi, qu'on annonçait déjà partant dans les derniers jours du mercato.