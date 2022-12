Ounahi à l'OM, Longoria confirme

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Azzedine Ounahi a tapé dans l'œil de nombreux clubs grâce à ses prestations avec l'équipe du Maroc. Et Pablo Longoria reconnaît que le joueur du SCO Angers serait un beau renfort pour l'OM lors du mercato.

C'est la nouvelle pépite marocaine, et évidemment après les performances des Lions de l'Atlas au Qatar, les dirigeants angevins ont bien compris qu'ils pourraient faire une grosse affaire financière en vendant Azzedine Ounahi. Et ce dernier accepte même d'évoquer le marché des transferts sur le site officiel du SCO. « Le projet sportif passe avant tout. Je n’ai pas de championnat préféré, je n’ai pas une destination idéale, je regarde avant tout le projet sportif. Dans le Club où j’irai, je dois encore progresser pour montrer mes qualités. Pour être clair avec tout le monde, je n’ai pas de préférence pour tel ou tel championnat parce que je regarde le projet sportif, l’intérêt du club, mais aussi le mien. S’il y a un vrai projet sportif, c’est là-bas que j’irai », précise le milieu de terrain marocain. Et justement, du côté de Marseille, Pablo Longoria avoue son intérêt pour Azzedine Ounahi.

Longoria adore Ounahi, mais l'OM a un problème

🎙 Après une très belle 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒅𝒖 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒆, @AzzedineOunahi est revenu sur la compétition, la sélection et son avenir.



Découvre l’interview juste ici ➡️ https://t.co/CUt8Y2TJVc pic.twitter.com/2EFAnzjU7h — Angers SCO (@AngersSCO) December 23, 2022

Même si le quotidien sportif précise que le prix du joueur du Maroc et d'Angers a explosé depuis que son équipe nationale a brillé au Qatar, le président de l'OM admet être sous le charme du milieu angevin. « Est-ce que j'aime Ounahi ? C'est comme si tu me demandais si j'aimais Sofyan Amrabat. La saison dernière, il avait très bien joué contre nous lors du 0-0 à Angers en septembre 2021 et les premières minutes au Vélodrome, quand ils ont vite mené 2-0. Il a à la fois des capacités athlétiques et techniques, il est plus physique qu'on ne le croit au premier abord », confie Pablo Longoria, même si le patron de l'Olympique de Marseille sait bien que la concurrence de clubs européens mieux armés financièrement que l'OM risque de faire pencher la balance du mauvais côté, le SCO ayant surtout le souhait de faire la belle opération du prochain mercato.