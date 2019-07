OM : Zubi met à la poubelle cette idée risquée au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Tout proche de conclure l’arrivée de Dario Benedetto en provenance de Boca Juniors contre environ 15 ME, l’Olympique de Marseille est également à la recherche d’un ailier gauche au mercato. Malgré le retour de vacances de Nemanja Radonjic, le club phocéen doit compenser le départ de Lucas Ocampos, lequel a été vendu à Séville pour 15 ME. L’idée n°1 de Zubizarreta était de recruter Sofiane Boufal mais selon toute vraisemblance, l’international marocain de Southampton va s’engager à l’OGC Nice contre 10 ME. D’autres pistes, encore secrètes, sont ainsi creusées en interne…

Parallèlement, l’OM se voit offrir de nombreuses pistes par les clubs, les agents et autres intermédiaires. Selon France Football, l’espoir turc Emre Mor a notamment été proposé au directeur sportif Andoni Zubizarreta. En difficulté depuis deux ans et auteur d’un but seulement au Celta Vigo l’an passé, l’ailier de 21 ans n’a pas convaincu l’état-major marseillais à pousser ce dossier. C’est ainsi que selon le média, Andoni Zubizarreta a très rapidement rejeté la possibilité de se positionner sur le joueur en dépit des qualités certaines et du potentiel du joueur acheté 12 ME par le Celta Vigo. Reste à voir quelle est la piste privilégiée par Marseille à ce poste…