OM : Zubi a affolé les compteurs au mercato, ça valait le coup

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis le changement de direction en octobre 2016, l’Olympique de Marseille a complètement changé de visage.

En l’espace de quelques mois, le club phocéen a repris sa place parmi les cadors de Ligue 1. Le tout grâce aux investissements du propriétaire Frank McCourt et au travail d’Andoni Zubizarreta sur le marché des transferts. En effet, le directeur sportif olympien a profité des trois derniers mercatos pour reconstruire l’effectif de l’OM. Résultat, le dirigeant est satisfait de son œuvre et ne s’en cache pas.

« Globalement, nous sommes contents du déroulement des opérations, s’est réjoui l’Espagnol interrogé par So Foot. Entre l’hiver dernier et celui-ci, nous avons dû gérer au total 54 mouvements de joueurs en lien avec l’OM. Les arrivées définitives, les sorties définitives, les prêts entrants, les prêts sortants... C’est un gros nombre. De fait, vu la modification de l’effectif et le rapport aux résultats sur le terrain, nous pouvons dire que nous réalisons du bon travail. Ce que nous souhaitons maintenant, c’est maintenir ce cap jusqu’à la fin de saison, en France comme en Europe. »

Zubi prévient les supporters

« Nous avons démarré la saison sportive le 21 juillet, soit huit mois. Cela est aussi à prendre en compte... Petit à petit, nous avançons et nous allons voir jusqu’où cela peut nous amener. Mais il ne faut pas non plus se mettre à rêver, a prévenu l’ancien gardien. Nous possédons des objectifs réalisables et progressifs. À Marseille, les choses vont parfois vite, car la passion est débordante. Pour contrôler cette passion, il faut savoir garder les pieds sur terre, se dire que les succès se construisent étape par étape. » Cette fois, il n’est plus question de vendre du rêve aux supporters.