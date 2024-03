Gasset 007, l'espion de l'OM a profité de la CAN

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

A l'image de son 4-0 contre Villarreal jeudi, l'OM est transfiguré sous la direction de Jean-Louis Gasset. Iliman Ndiaye est un autre joueur avec le coach marseillais. Ce n'est pas une surprise, Gasset avait bien étudié ses joueurs sénégalais.

Avec Jean-Louis Gasset, l'OM est passé d'une équipe déprimante à enthousiasmante en deux semaines seulement. Peu emballant dans le jeu avec Gattuso, l'OM était surtout une équipe inefficace devant le but. Le virage pris avec Gasset est radical. Les Phocéens ont marqué 16 buts en 4 matchs, dont 4 à Villarreal en huitième de finale de la Ligue Europa. Une dernière performance majuscule, symbolisée par la prestation XXL d'Iliman Ndiaye. Le jeune sénégalais était partout sur le terrain jeudi, déstabilisant sans cesse la défense espagnole par sa générosité. Le Ndiaye timoré du début de saison fait déjà partie du passé avec Gasset.

A l'OM, Gasset copie l'Equipe du Sénégal

Comment expliquer une telle métamorphose au contact de Jean-Louis Gasset ? L'entraîneur de l'OM a révélé son secret ce samedi en conférence de presse. Pour aider ses Sénégalais à retrouver leur niveau, il s'est inspiré de leur utilisation par Aliou Cissé en équipe nationale sénégalaise. Connaissant bien les qualités de chaque joueur avec les Lions de la Teranga, il tente désormais de les mettre dans les mêmes conditions qu'en sélection. Une analyse identique pour Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr mais aussi Pape Gueye, écarté sous Gennaro Gattuso.

Jean-Louis Gasset est sous le charme des Sénégalais de l'OM !https://t.co/oBT9myEimn — Foot Mercato (@footmercato) March 9, 2024

« La référence pour moi c’était le Sénégal champion d’Afrique. Je connais l’entraîneur. Je me suis demandé comment il a fait pour réussir. En voyant jouer le Sénégal, j’ai vu Sarr que je connaissais un petit peu, Ndiaye, un peu moins car il jouait à Sheffield mais si Aliou l’a sélectionné, c’est qu’il lui voyait un potentiel. Ce sont des joueurs que nous avons scruté. C’est un joueur d’axe, en second attaquant mais tout dépend du profil de l’autre attaquant. C’est lui qui allait presser sur les centraux et jouait au milieu en meneur de jeu. Il faisait le surnombre au milieu contre Villarreal. […] (Pape Gueye) Il a plusieurs positions. Il peut jouer défenseur central, en milieu défensif et en relayeur car il a de la présence, le jeu de tête, la frappe de balle. Selon les matchs, l’évolution et les scénarios, c’est quelqu’un de malléable. Au Sénégal, il jouait 6 et pouvait redescendre entre les deux centraux », a expliqué Gasset aux journalistes. Le travail de Gasset en Côte d'Ivoire pendant la dernière CAN n'était donc pas vain.