OM : Zéro peur à Marseille, Tavares provoque Mbappé

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OM sera aux prises avec le PSG en Ligue 1 au Stade Vélodrome. Une rencontre très attendue qui se jouera cette fois-ci avec Kylian Mbappé.

L'OM pourrait réaliser un énorme coup ce dimanche soir en cas de victoire contre le PSG en Ligue 1. Les Phocéens ne sont qu'à 5 points du club de la capitale et peuvent surfer sur une grande confiance depuis le début de l'année 2023. Surtout que l'OM a déjà battu le PSG il y a quelques semaines en huitièmes de finale de la Coupe de France. Lors de cette rencontre, les hommes d'Igor Tudor avaient mis les ingrédients qu'il fallait pour dépasser des Franciliens pris dans l'envie et dans le pressing. Un PSG qui manquait en plus de profondeur avec l'absence de Kylian Mbappé. Mais ce dimanche soir, le champion du monde français sera bien de la partie, ce qui devrait changer beaucoup de choses. Aussi out en Coupe de France, Nuno Tavares a hâte d'en découdre avec le PSG. Et il n'a pas peur de Kylian Mbappé.

Tavares et l'OM n'ont pas peur !

𝐴̀ 𝑗𝑎𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑀𝑎𝑟𝑠𝑒𝑖𝑙𝑙𝑎𝑖𝑠 💙 pic.twitter.com/6x5j6qrZCx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 25, 2023

En conférence de presse ces dernières heures, le joueur prêté par Arsenal a en effet indiqué que les Phocéens avaient aussi des armes séduisantes pour faire tomber le PSG, Mbappé ou pas. « Bien sûr on veut gagner ce match, comme tous les matchs dans ce championnat. On veut faire la même chose que ces dernières semaines. Peu importe les joueurs sur le terrain, on va essayer de gagner même si Mbappé est là (...) Mbappé, on ne pense pas qu'à un joueur sur la pelouse. On va faire notre match à nous. Eux ont Mbappé, mais nous, on a Alexis Sanchez, Ruslan Malinovskyi ou d'autres. On se fiche de savoir si Mbappé va jouer ou pas », a notamment indiqué Nuno Tavares, qui aura pas mal de travail lors de ce Classique. D'abord offensivement pour apporter sa vitesse et son déséquilibre, mais aussi en défense, alors que le PSG devrait appuyer sur la profondeur pour faire mal à la formation phocéenne.