OM ‍: Wahi va les bluffer, Drogba s’en occupe personnellement

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En panne d’efficacité depuis son arrivée cet été, Elye Wahi a reçu de précieux conseils pour son adaptation à l’Olympique de Marseille. Un certain Didier Drogba a invité l’attaquant marseillais à se remettre en question pour conquérir les supporters.

Par respect pour son club formateur, Elye Wahi n’a pas fêté son but inscrit à Montpellier (victoire 0-5) dimanche dernier. Mais on devine facilement la joie et surtout le soulagement de l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Le Bleuet venait seulement d’inscrire sa deuxième réalisation après tant d’occasions manquées sous ses nouvelles couleurs. Une maladresse qui lui a déjà valu des sifflets au Vélodrome.

Probablement piqué, Elye Wahi tiendra à conquérir les supporters olympiens. Et pourra compter sur les conseils d’un spécialiste nommé Didier Drogba. « Attaquant à l'OM, c'est compliqué ? Non, ce n'est pas compliqué, a répondu l’ex-chouchou du Vélodrome sur la chaîne L’Equipe. D'abord, c'est notre métier. Peu importe l'environnement, c'est notre métier. Il y a quand même une certaine confiance en soi, une certaine expérience qu'on a lorsqu'on se rend à Marseille ou même à Paris. Ce sont de grands clubs donc on signe là-bas en connaissance de cause. Mais c'est ça la différence entre le trac et la pression. »

Wahi doit faire appel à ses coéquipiers

« Il y a effectivement une différence entre imaginer et vivre les sifflets, a quand même avoué l’Ivoirien. Maintenant, tu te fais siffler, quelle est ta réaction derrière ? Je me renferme en disant "ah ces supporters sont comme ci, comme ça, je veux partir". Ou alors tu te dis "il y a peut-être quelque chose que je ne fais pas bien". Tu te remets en question, tu vas à l’entraînement et tu demandes à tes coéquipiers, à ton capitaine qui est là depuis un bon moment : "qu’est-ce que je dois faire pour me faire respecter par les supporters ?" Et là tu te mets à travailler et tu retournes la situation. » Autre solution : marquer face au rival parisien dimanche soir.