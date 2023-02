OM : Vitinha après Gerson, Longoria taclé par Riolo

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le match de Vitinha dimanche contre Nice a provoqué un début de polémique, la performance du nouveau joueur de l'OM étant jugé à l'aune des 32 millions payés Pablo Longoria pour recruter le Portugais.

Yvan Le Mée a mis le feu en s’interrogeant sur le fait que l’OM a déboursé 32 millions d’euros pour s’offrir Vitinha. Un transfert record pour le club phocéen que l’agent de footballeurs a remis en cause, ce dernier s’interrogeant sur l’énorme somme dépensée pour un joueur dont les débuts, dimanche soir contre Nice, ont forcément déçu, même s’il ne s’était entraîné que deux fois avec sa nouvelle équipe. Ces propos ont valu à Yvan Le Mée un déluge de critiques, et évidemment des insultes sur les réseaux sociaux, Pablo Longoria étant considéré comme un dieu vivant du côté du Vélodrome, et chacune de ses décisions étant louées par les supporters marseillais. Cependant, s’il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions sur le vrai niveau de l’avant-centre portugais de 22 ans, Daniel Riolo estime légitime que l’on puisse se poser des questions sur cet investissement, même si Igor Tudor ne lui a pas fait de cadeau en le lançant dans le grand bain contre Nice.

Longoria impossible à critiquer, attention danger à l'OM

🔙 Retour sur 𝒍𝒂 𝒋𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆́𝒆 𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒍𝒊𝒆 de Vitinha entre Braga🇵🇹 et Marseille pour venir embrasser la tunique olympienne 🔵⚪️ pic.twitter.com/okEd5Vi0TZ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2023

« A Marseille, entre Igor Tudor et Pablo Longoria, on n’est pas dans un climat de critique (…) Le Mée, il est agent, il connaît le catalogue de tous les joueurs, s’il a un doute là-dessus, je veux bien bien entendre qu’il se pose des questions. J’ai vu que plein de gens lui étaient tombés dessus sur les réseaux sociaux, mais moi je comprends qu’il pose la question. C’est son métier, il connaît de nombreux joueurs, il a le droit de trouver que 32 millions d’euros c’est un peu cher (…) A l’OM on met les critiques en sourdine. Mais, si on se pose tranquillement, on a le droit de faire la liste et de se dire, Longoria c’est bien, mais attention il y a quand même Gerson qui est un plantage, il y en a eu quelques-uns. Il y a une liste de joueurs qui sont venus récemment à Marseille et qui n’ont pas marché », a fait remarquer le journaliste, qui ne veut pas tirer des conclusions hâtives sur Vitinha, mais estime que l’on peut se poser des questions.