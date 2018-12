OM : Viré par l'OM, il ne voit pas Rudi Garcia se faire lourder

Dans : OM, Ligue 1.

Même s'il a réponse à tout concernant les mauvais résultats de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia a les oreilles qui sifflent ces dernières semaines, le technicien de l'OM ne pouvant pas échapper aux critiques. Mais, à l'heure où certains supporters présents au Vélodrome réclament sa démission, Rudi Garcia reçoit le soutien d'un coach qui a lui été éjecté par le club phocéen. Elie Baup, qui avait été viré après les six défaites consécutives en Ligue des champions en 2013, estime que l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille va réussir à se sortir de cette mauvaise situation.

Dans La Provence, celui qui est désormais consultant de BeInSports est optimiste. « Si je suis inquiet pour l'OM ? Non. Le tout, c'est de trouver un équilibre, notamment du dynamisme au milieu de terrain. Le milieu, c'est la création, la dynamique de l'équipe, le coeur de l'homme comme on dit. C'est là où tu insuffles de l'énergie pour récupérer le ballon, où tu injectes de la créativité pour faire du jeu. Il faut inventer. Certains entraîneurs inventent des rôles nouveaux. De par mon rôle de consultant, je suis ça de près (...) Il faut l'inventer, ça, aller le chercher. L'entraîneur est en recherche d'invention de situations. C'est pareil pour Rudi Garcia, il va arriver à trouver un truc. Même s'il n'y a pas eu de recrutement, ce groupe a le potentiel pour être sur le podium, il y arrivera malgré ce passage difficile. On a vu des équipes moins expérimentées terminer sur le podium en fin de saison », a tenu à faire remarquer Elie Baup, solidaire de Rudi Garcia dans ces heures difficiles.